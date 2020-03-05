شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في شيكاغو يلتقي الجالية المصرية بولاية ميتشجن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام د. سامح أبوالعينين، قنصل عام جمهورية مصر العربية في شيكاغو، بجولة قنصلية إلى مدينة ديترويت بولاية ميتشجان الأمريكية للالتقاء بالجالية المصرية هناك، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع الجاليات المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضمنت الجولة عقد لقاءات مع تجمعات الجالية المصرية المختلفة، كما شملت زيارة عدد من الكنائس القبطية في الولاية.

قام القنصل العام كذلك بالتنسيق مع الدكتور نبيل جريس، عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الجالية في ميتشجان، لدراسة إمكانية قيام القنصلية العامة بإتمام مهمة قنصلية لمدينة ميتشجان، في أقرب فرصة ممكنة، بهدف تقديم الخدمات القنصلية التي طلبت الجالية توافرها، وذلك تيسيرًا على المواطنين المصريين.