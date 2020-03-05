شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تقرير التقصى الوبائي حول المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا فنيا، يوضح إجراءات التقصي الوبائي التي تم اتخاذها لحالات «فرنسا، وكندا، وأمريكا، وتايوان» بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان، الانتهاء من كل الإجراءات الوقائية للكشف عن المخالطين لنفس الحالات بعد التواصل مع الجهات المختصة في دولهم، وتأكد عدم اصابة أي شخص بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت الوزارة أنه لم يتبين ما إذا كانت هذه الحالات مصابة بفيروس كورونا الجديد داخل مصر أو خلال الترانزيت حتى وصولهم إلى بلدانهم.

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