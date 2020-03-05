شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تواصل فعاليات ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 فى «الفيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات ورشة العمل المقامة فى جامعة الفيوم، تحت عنوان: «رؤية مصر 2030 المحدثة ودور الأكاديميين والشباب فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية».

وركزت الورشة على أهمية اتباع النهج التشاركى فى تحديث رؤية مصر 2030، وأهمية دور الجامعة والأكاديميين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الورشة عرضًا للدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، حول دور الأكاديميين والشباب فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث أشادت بدور محافظة الفيوم واستضافتها 13 محافظة لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال الورشة.

وأشارت إلى تقرير المجلس القومى للمرأة لعام 2017، ورصده أن عدد الفتيات فى الجامعات يشكل 53% من إجمالى عدد الطلاب، وأن عدد الحاصلات على درجة الماجستير 48% من إجمالى الحاصلين عليها، وعدد الحاصلات على درجة الدكتوراه 44%، مؤكدة أن المرأة تحظى بفرص التمكين والمساواة، مشيدة بدور الشباب وإيمانهم بأن المرأة نصف المجتمع وشريك فيه، ما أسهم فى تمكينها.

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وأكدت «هويدا» اهتمام الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالنهج التشاركى فى تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى أهمية دور الأكاديميين والجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبار الجامعة شريكًا فى ضبط البحث العلمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الشباب هم قادة المستقبل، وسيحققون الأجندة الوطنية.

وقدم الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، عرضًا بعنوان: «الحوكمة فى رؤية مصر 2030 المحدثة وفجوة البيانات»، مؤكدًا أنه منذ عام 2014 حتى الآن، هناك إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية أثرت بالإيجاب على عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى تزايد الإيرادات واستقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أن المستثمر ينظر إلى المؤشرات الاقتصادية وكفاءة الجهاز الإدارى، لذا سعينا لتوفير خدمات متميزة للمواطن، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار لدفع النمو الاقتصادى، موضحًا اهتمام رؤية مصر 2030 بقضية مكافحة الفساد، من خلال التركيز على فكرة المحاسبة وسيادة القانون.

وأوضح «زكريا» أن رؤية مصر 2030 تهتم بتمكين الإدارة المحلية، وإعداد اختصاصات للمجلس المحلى للإسهام فى توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تشتمل على فكرة الشراكة، فهناك شراكات ما بين الحكومة والقطاع الخاص ومع المجتمع المدنى.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حرص جامعته على مناقشة رؤية مصر 2030، والتعرف على استراتيجية التنمية المستدامة واستضافة خبراء لاستعراض خطة الدولة لتحقيق مستقبل أفضل، معلنًا تدشين أسرة خاصة بخطة التنمية المستدامة من أبناء الجامعة تأكيدًا على دورها فى المشاركة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح «شديد» أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تتضمن أهدافًا رئيسة، تشمل المحاور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتنمية العمرانية للارتقاء بالصحة والتعليم والتدريب والحقوق والواجبات والنظافة والقضاء على الفقر والعشوائيات والأمية، مؤكدًا أهمية دور الجامعة وطلابها باعتبارهم قادة المستقبل، بالإضافة إلى المؤسسات المشاركة، فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وشملت الورشة العمل على عروض لأساتذة الجامعة عن التنمية المستدامة، وعرض شباب الجامعة مشاكل ومبادرات بعنوان: «شباب التنمية المستدامة بجامعة الفيوم»، منها مشكلة ورد النيل، وقدموا حلولًا لها.