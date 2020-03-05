شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: وحدات للتسويق المركزى بالشركات القابضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة عدد من الملفات، منها تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى وتطوير نظم العمل.

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شارك فى الاجتماع رؤساء وحدات التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال المركزية والمستحدثة بالشركات القابضة، الذين تقرر اختيارهم من بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، من خلال مسابقة للتعيين، وفق معايير محددة.

وأكد الوزير، الانتهاء من استحداث وإنشاء الهيكل التنظيمى لوحدات تسويق وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة، لأول مرة، بشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح «توفيق» أن هذه الوحدات تستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتجارية للشركات، وفى مقدمتها رفع مستوى الإنتاج وإعداد خطط الإنتاج والتسويق والمبيعات، مشددا على أهمية عنصر التسويق لتحسين أداء الشركات وتمكينها من فتح أسواق جديدة محليا وخارجيا.