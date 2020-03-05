شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» و«الداخلية» تبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع وفد من وزارة الداخلية، على رأسه اللواء نصير خليل، مساعد الوزير للشؤون المالية، أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.

وخلال اللقاء تم بحث سبل الاستفادة من المنتجات والإمكانات التصنيعية المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربى، حيث أكد «العصار» فى هذا الإطار حرص الوزارة التام على توجيه جميع الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للقيام بمهمتها الرئيسية، التى تتمثل فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من منتجاتها العسكرية والمدنية المختلفة.

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وتمت الإشارة إلى توريد شركات «الإنتاج الحربى» مختلف منتجاتها إلى وزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وكاميرات وأنظمة مراقبة وأجهزة كشف المعادن اليدوية وأجهزة الكشف عن الحقائب وبوابات الكشف عن المعادن والإلكترونيات وغيرها من المنتجات.

وأعرب «خليل» عن ثقته فى الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات «الإنتاج الحربى»، مشيدًا بدعم الوزارة دور وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الاستقرار من خلال توفيرها منتجات ذات جودة عالية ومصنوعة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية. وأعرب عن حرص وزارة الداخلية على التكامل والتعاون الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات من منطلق إيمان «الداخلية» بأهمية التكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتوفرة لدى الشركات والجهات المحلية، بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد.

وتم الاتفاق على زيارة لجان من وزارة الداخلية عددًا من شركات «الإنتاج الحربى» للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية ومختلف المنتجات المدنية والعسكرية المتوفرة بها لوضع آليات لتعزيز التعاون بين الجانبين فى ضوء هذه الإمكانيات، والاطلاع على منتجاتها مثل طفايات الحريق والأتوبيسات الكهربائية وغيرها من الأجهزة والمُعَدّات.