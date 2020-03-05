شكرا لقرائتكم خبر عن حزن فى سانت كاترين على وفاة «الراهب الطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت مدينة سانت كاترين فى جنوب سيناء، الأب باولو، الراهب اليونانى، الذى قضى نصف قرن يخدم أبناء البادية فى الوديان والدروب الجبلية الوعرة، حتى بات يعرف بينهم باسم الراهب الطيب، وكان قد ذهب إلى سانت كاترين فى ريعان الشباب راهبًا فى الدير، وقضى عمره بها راهبًا فى صومعته يساعد المحتاجين ويلعب مع الأطفال ويوزع الحلوى فى الأعياد.

وخيم الحزن على المدينة بعد وصول خبر وفاته فى أحد مستشفيات اليونان، ونعى تونى كازمياس، المتحدث باسم الدير، الراحل، وأعلن أنه تم دفنه أمس الأول، فى اليونان، لصعوبة إجراءات نقله إلى سانت كاترين ليدفن بها تنفيذا لوصيته.