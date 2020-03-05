شكرا لقرائتكم خبر عن جابر نصار: «الدروس الخصوصية تقهر نفسية المدرس وكرامته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة اجتماعية ومشكلة سلوك وثقافة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان يحب المدرسة رغم بساطة الإمكانيات وما زال يتذكر من درس له في المراحل التعليمية الأولى.

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وتابع جابر نصار، أن التعليم يقوم على المدرس الذي يعد عصب العملية التعليمية، ولذلك فإن مفتاح إصلاح التعليم هو الاهتمام بالمدرسين، حيث إن المدرس لم يعد متفرغًا للمدرسة، ولكنه منشغل بالدروس الخصوصية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إلى أن المدرس على أيامه كان يعطي الطلاب «شلن» كتحفيز لهم وتشجيع للمتفوقين، كما أن المدرس كان يصطحب الطلاب المتفوقين ويستضيفهم في منزله.

واكد جابر نصار أن المدخل الأساسي لتطوير التعليم هو تلبية احتياجات المدرسين، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن ذهاب المدرس للمنازل من أجل الدروس الخصوصية يؤدي إلى قهر كرامة المدرس وكذلك قهره نفسيا .