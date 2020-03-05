شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزيرة الهجرة على قرار الكويت بشأن المصريين المسافرين إليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بموقف السلطات الكويتية التي أعلنت موافقتها اليوم على «وقف أي إجراءات استثنائية مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت، وتم التعميم على المطارات والسلطات المحلية».
حيث وجهت وزيرة الهجرة خالص آيات الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لاتخاذ قرار وقف أي إجراءات إضافية لعودة المواطنين المصريين العاملين في الكويت، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي.
كانت وزيرة الهجرة قد تواصلت مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك في إطار الرد على الطلبات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج من العاملين في الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزيرة الهجرة على قرار الكويت بشأن المصريين المسافرين إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.