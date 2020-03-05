شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يعترض على خروج والدته من «عناية التأمين» بالدقهلية.. والمحافظ يتدخل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث شاب من قرار مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة بخروج والدته من العناية المركزة بمستشفى التأمين بسندوب رغم تأخر حالتها، حيث نشر نجلها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماع «فيس بوك»، الخميس، ظهر فيه حالة والدته واعتراضه على خروجها من العناية المركزة و«إصرار الممرضات بالمستشفى على تنفيذ قرار خروجها»، بحسب زعمه.

وظهر في مقطع الفيديو المنشور صوت الشاب، وهو يصور والدته على سرير داخل المستشفى وعلي وجهها «ماسك» تنفس وتعترض الممرضة على التصوير فيقول: «أنا حر، هي أمي»، ويتساءل: «الحالة دي هتطلع إزاي من المستشفى بالمنظر ده.. هاتيلي مدير المستشفى أو الإخصائي المسؤول عنها.. وهتصل بشرطة النجدة لإثبات الحالة»، بحسب الفيديو.

وأضاف الشاب: «هي دي الممرضة اللي شتمتني، وهنروح البيت إزاي من مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة والدكتور كتب لها خروج إزاي وهي على جهاز التنفس الصناعي»، وظهر بعد ذلك عامل فطلبت منه الممرضة «خد الموبايل منه وكسره حالًا»، فتوقف الفيديو.

وعلى الفور، استجاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لاستغاثة الشاب، وكلف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بنقل الحالة لمستشفى المنصورة الدولي بإسعاف حكومي، وفحص حالتها، وتقديم أوجه الرعاية لها على نفقة الدولة.

وقال «مختار» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم إحالة الواقعة برمتها للتحقيق فورًا بعد التأكد أن حالة المريضة بحاجة للرعاية والعناية المركزة، مشددًا على أنه «لن أقبل أن يهان مريض في أي مستشفى بالمحافظة.. فسنُسأل أمام الله عن أرواح هؤلاء الناس«.

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وقال محمد يحي نجل المريضة، وصاحب الفيديو، لـ«المصرى اليوم«، إن «والدتي وهيبة أحمد زيتون، عمرها 65 سنة، ومحجوزة في العناية المركزة بمستشفى سندوب للتأمين الصحي بالمنصورة، منذ 5 أيام، وعند زيارتها بالأمس فوجئنا بوجود قرار بخروجها من المستشفى بحجة أن حالتها لن تتحسن، ولازم تخرج علشان يفضوا سرير لمريض آخر»، بحسب قوله.

وأضاف: «والدتى تعاني من عدة أمراض منها جلطات ومريضة كلى وأجرت جراحة قلب مفتوح، والخروج من العناية خطر على حياتها، ولا يمكن أن أتركها في البيت بهذه الحالة».

وأضاف الشاب: «بعد نشر الفيديو تواصل معي مكتب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي لعمل اللازم لها، وأكدت الأشعات أنها مصابة بجلطتين في المخ، ولديها مشكلة بالقلب وبحاجة بالفعل إلى العناية المركزة، وتم توفير عناية مركزة لحجزها وبدء برنامج علاج لها فورًا»، مشيرًا إلى أن «التأمين الصحي أرسل مدير العلاقات العامة وتأكد بنفسه أن والدتي كانت تستحق البقاء بالمستشفى وليس طردها«.

وعلى الصعيد نفسه، قالت الدكتورة رشا مصطفي، مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة في تصريحات صحفية، الخميس، إن «المريضة دخلت المستشفى يوم 29 فبراير للعناية المركزة، وبعد تحسن حالتها تم نقلها إلى العناية المتوسطة، وقرر الأطباء خروجها، لتحسن حالتها يوم 4 مارس، ولا يوجد خطأ طبي«، مؤكدة أن «الموجود على وجهها هو جهاز استنشاق» وليس ماسك أكسجين، وبعض الحالات تظل على هذه الحالة فترة طويلة وتتلقي علاجها في البيت ومن حق ابنها أن نفهمه حالتها وطلبت منه إعادتها للمستشفى وعرضها على الأطباء مرة أخرى، لكنه رفض«.

وأشارت مدير المستشفى إلى قيام التمريض بالمستشفى بتحرير محضر ضد ابن السيدة المريضة «لاعتدائه على ممرضة، وتكسير كراسي بالعناية«.