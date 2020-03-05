شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، عبدالحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.

وخلال اللقاء، أطلع المرشح المصرى، رئيس الوزراء، على تفاصيل ملف الترشيح، والاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية لحشد التأييد الدولي للترشيح المصرى، بما في ذلك دعم الدول الأفريقية والعربية الشقيقة للترشيح.

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كما أشار ممدوح إلى الاتصالات واللقاءات التي أجراها على المستوى الإقليمي والدولي، وما أظهرته من تقدير لخبرات المرشح المصرى، والتأكيد على حاجة منظمة التجارة العالمية لتلك الخبرات في هذه المرحلة المهمة من عمل المنظمة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بما يمتلكه المرشح المصرى من خبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الـ ٢٧ التي قضاها بالعمل في منظمة التجارة العالمية، مُؤكداً أن هذه الخبرات تمنح الترشيح المصرى قوة ومصداقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم المرشح المصرى خلال الفترة القادمة، من خلال خطة تحرك دبلوماسى عالية المستوى.