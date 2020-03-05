«الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون مع «القومي للمرأة» لإصدار 120 ألف بطاقة للمرأة المعيلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقّعت وزارة الأوقاف مع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.
يأتي ذلك في ضوء رسالة الأوقاف بخدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس، من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعلى نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين فضيلة الشيخ جابر طايع، وكيل أول الوزارة، رئيس القطاع الديني، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.
وأشار بيان لوزارة الأوقاف إلى أنه اعتمد، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف بهذا البروتوكول الإضافي الجديد تكون قد أسهمت في استخراج 120 ألف بطاقة رقم قومي من باب البر.
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