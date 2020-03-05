شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح الرئيس.. محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مستشفى كوم حمادة الجديد، المقام على مساحة 12 ألف متر مربع مساحة المبانى 8 آلاف و400 متر مربع، بتكلفة إجمالية وقدرها 500 مليون جنيه، تشمل الاعمال الانشائية والأثاث والمعدات، وتم الانتهاء من 95 % من المشروع، والذى من المقرر أن يتنهى العمل به قبل 30 يونيو ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وأكد اللواء «المحافظ» أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحاً طبياً عملاقاً، يتم انشاؤه وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الصحة، وتسعى لتوفير كافة الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بأوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية.

ويتكون المستشفى من دور أرضى و5 أدوار علوية تعمل بطاقة 264 سرير وتضم 7 غرف عمليات، ويشمل الدور الأرضي أقسام للطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ، ويضم الدور الأول قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ومكاتب ادارة العيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني على غرف إقامة للمرضى وقسم العمليات وقسم المناظير وقسم المعامل وادارة المستشفى وغرفة الاجتماعات، كما يضم الدور الثالث غرف إقامة للمرضى أم الدور الرابع فيضم غرف اقامة للمرضى والأطباء والتمريض، أما الدور الخامس وتم تخصيص الدور الخامس لقسمى العمليات الرئيسية والعناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الاطفال.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، والعميد عبدالله المليجي، رئيس مدينة كوم حمادة.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد