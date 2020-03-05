شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب» تعلن عن أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك للإعلان عن أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، الذي وقعه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمقر المدرسة بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمحافظة والمهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب بالوكالة الإمريكية للتنمية الدولية بمصر ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه بـ 7 محافظات (الأقصر، المنيا، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، بني سويف، سوهاج) ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة اسيوط الجديدة للوقوف على امكانيات المدرسة والفصول ومعامل الأنشطة كما شاهد الحضور فيلم تسجيلي عن المدرسة منذ تسلمها من جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتشغيلها كأول مدرسة ثانوية فنية للمياه بالمحافظة.

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وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على أهمية التعليم الفني في تخريج جيل من الكوادر الفنية المتخصصة قادر على استكمال مشروعات التنمية بمختلف المحافظات مشيدًا ببروتوكول التعاون بين شركة المياه والتربية والتعليم للإعلان عن أول مدرسة فنية لمياه الشرب بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة ومختلف محافظات الصعيد لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل في مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وفي نهاية الجولة التفقدية سلم رئيس الشركة القابضة درع الشركة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تقديرًا لجهوده ودعمه لإنشاء المدرسة الثانوية الفنية بالمحافظة.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن توقيع البرتوكول يأتي على هامش فعاليات الأسبوع التدريبي السنوي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد والمقام في الفترة من 1: 5 مارس لهذا العام بمركز التدريب الإقليمي تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة 7 شركات تمثلت في محافظات (الأقصر، المنيا، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، بنى سويف، سوهاج)، والذى جاء سعيًا لتبادل الخبرات مع كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه وتنفيذًا لخطة الاحتياجات التدريبية الموحدة والتي قدمتها كل شركة لتعبر عن طبيعة احتياجاتها.

كان محافظ أسيوط قد استقبل اليوم بمكتبه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورؤساء شركات المياه المشاركة في فاعليات الأسبوع التدريبي بشركة مياه أسيوط لاستعراض أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بالمحافظة وأهم المشروعات المستقبلية التي يجرى التخطيط لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».