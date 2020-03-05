شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مكرم عبيد: نجحنا في إطلاق ثلاث مؤشرات جغرافية لأول مرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوربا «سيدارى»، أننا «نجحنا بالتعاون مع ووزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب، وفريق عمل مركز بحوث الصحراء بقيادة الدكتور محمد دراز في اطلاق ثلاث مؤشرات جغرافة لاول مرة في مصر وهم تين مطروح وعنب براني وزيت زيتون مطروح تنفيذا لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح».

وأشارت نادية مكرم في كلمتها في الاحتفالية الختامية للمشروع والتى اقيمت بمطروح والتى ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عبدالمجيد مدير مشروع المؤشر الجغرافىة (بسيدارى) إلى أن «المؤشر الجغرافى يعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافى محدد، حيث أنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص في متميزة مستمدة من منشأه الجغرافى أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان».

وأوضح أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأور وبا (سيدارى) برئاسة الدكتورة نادية مكرم عبيد، بتبنى مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافى، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها في 6 مزارع استرشادية.