شكرا لقرائتكم خبر عن "للبیت رب یحمیه" للمرة الأولى الحرم المكى خالٍ من المصليين بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حدث تاريخى، وغير عادى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفا من انتشار فيروس كورونا، ولتعقيمه وفقا لما أعلنت عنه المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وتداول رواد تويتر فيما بينهم صور ومقاطع فيديو للحرم المكى وهو فارغ، مؤكدين أن المشهد للحرم وهو فارغ مهيب، وتقشعر له الأبدان، ويرصد الفيديو التالى تفاصيل ذلك المشهد، وأسبابه، والخطوات التي ستليه من قبل السلطات السعودية.

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