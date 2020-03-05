شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة 15 دقيقة واستبعاد غير الملتزمين.. إعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المكتوبة فى حدود أربعة صفحات فقط بدلاً من ست صفحات مع التركيز فى المادة العلمية​، ​مؤكدة على ضرورة الالتزام بأن تكون خطبة الجمعة ما بين 15 إلى 20 دقيقة​.​​

​وشددت ​وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية فى سورة الحجرات، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وكانت وزارة الأوقاف، قد عممت إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .

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وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف، أنها تثق فى سعة الأفق العلمى والفكرى، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وجاء تحذير الأوقاف، بعد كشف ”الخليج 365” عن مجموعة من الخروقات الفردية لبعض الدعاة، حيث تجاوبت الوزارة مع شكاوى الجمهور التى نشرت فى عدة تقارير صحفية مدعومة بفيديوهات تؤكد الخروقات الفردية، محددة موضوع الخطبة الموحدة بعناصرها حول موضوع: "عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية"، وأن يلتزم جميع الخطباء بالعنوان والعناصر المحددة.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر مارس الجارى، الموافقة لشهر رجب، حيث خصصت لخطبة جمعة 6 مارس 2020 عن:" القيم الإنسانية فى سورة الحجرات ” وجمعة 13 مارس 2020 عن مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء وجمعة 20 مارس 2020 عن : "المرأة مكانتها ودورها في بناء الشخصية"، وجمعة 27 مارس 2020 عن " دروس الإسراء والمعراج"، وسيتم تناول الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في العديد من الندوات والمحاضرات والدروس على مدار شهر رجب.