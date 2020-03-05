شكرا لقرائتكم خبر عن سايس للنيابة: صالح جمعة كان سايق العربية بسرعة كبيرة وصدم شابا وهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت نيابة الجيزة، برئاسة المستشار ضياء نجم الدين بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامى العام للنيابات لأقوال عدد من شهود عيان على واقعة اتهام شاب لصالح جمعة لاعب النادى الاهلى بدهسه بسيارته.

وقال سايس بالشارع إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

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وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.

وتبقى الواقعة حتى الآن فى دائرة اتهام الشاب المصاب للاعب صالح جمعة، وفى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة، من استدعاء اللاعب أو عدمه، إذا ما صحت اتهامات الشاب، وتفريغات كاميرات المراقبة، ولحين صدور اتهام رسمى للاعب بشأن صحة الواقعة.