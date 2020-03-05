شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغى الإجراءات الاحترازية على المصريين وتوقف العمل بـ فحص PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا اليوم بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بوقف العمل بالتعميم رقم (25) الصادر من الإدارة بتاريخ 3 مارس الجاري، بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول.

وأضاف (الوزراء) الكويتي- في بيان صادر على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أن قراره جاء في ضوء دراسته لتداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص (PCR )، وتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.

وأشار الى أنه تقرر أيضا تكليف الجهات المختصة، بمتابعة تطورات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، بتقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين الى الكويت من الفيروس؛ وذلك بالسرعة الممكنة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من مصر، والفلبين، والهند، وبنجلاديش، وسوريا، وأذربيجان، وتركيا، وسيريلانكا، وجورجيا، ولبنان، بإجراء فحص طبي "شهادة - PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل دخلوهم الكويت.

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وشددت الادارة على أن يكون إجراء الفحص، صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة الكويت، مضيفة أنه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول، يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وأشارت إلى أن التعميم سيطبق من 8 مارس الجاري، موضحة أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت، ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة، دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية، وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.