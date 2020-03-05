شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرقابة الإدارية:توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر ودولة موريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بدعم قدرات الدول الافريقية في كافة المجالات، ووفق ما أسفرت عنه توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمنع ومكافحة الفساد الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في شهر يونيو 2019 ووضعها محل تنفيذ بالتعاون بين الدول الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد وسُبل الوقاية منه، واستجابة للدعوة الموجهة من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، توجه وفد من هيئة الرقابة الإدارية لتوقيع مذكرة التفاهم المشترك للتعاون بين الدولتين في مجالات منع ومكافحة الفساد يتم بموجبها تدريب كوادر المفوضية العاملة في هذا المجال بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وتأهيلهم بالخبرات العلمية والعملية في مجال التعريف بالفساد وسبل مكافحته إضافة الى العديد من المعارف الأخرى وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال.

وقد نقل الوفد تحيات الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لرئيس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، واعتزازه بتوقيع مذكرة للتفاهم المشترك بين البلدان، املاً تعزيز هذا التعاون مستقبلاً لمستويات اعلى، انطلاقاً من المسئوليات الملقاة على عاتق أجهزة مكافحة الفساد بالدول الافريقية وبما يلبى طموحات شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، وبحضور آيه سعد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة موريشيوس.

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وفى ذات السياق وفي إطار المنحة السابق تقديمها من رئيس الجمهورية لعدد 250 دارس من الكوادر الإفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية رقم (٧) التى عقدت خلال الفترة من ١ الي ٥ مارس ٢٠٢٠ بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لعدد (33) دارس إفريقي من عشرة دول إفريقية وهم (تنزانيا، الكونجو برازافيل، النيجر، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، كينيا، إثيوبيا، موريشيوس، وزامبيا) ليصبح بذلك إجمالي ما تم تدريبه في اطار منحة السيد الرئيس عدد (216) دارس، وجارى استكمال ما تبقى من المنحة خلال شهر ابريل القادم.