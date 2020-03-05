شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فوز اليمين فى إسرائيل بزعامة الليكود بـ58 مقعدا فى انتخابات الكنيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، نتائجها النهائية التي حصلت فيها كتلة اليمين على 58 مقعدا، مقابل 55 للمركز واليسار، ويبقى اليمين الإسرائيلى بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لحشد الأغلبية وتشكيل الحكومة المقبلة.

ورجحت هذه الأرقام كفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة بطلب من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

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وأعرب زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلى، بينى جانتس، عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات العامة للكنيست الثالث والعشرين.

وقال جانتس أمام حشد من أنصاره في مقر الحزب بمدينة تل أبيب، إن "تحالفه واجه حملة انتخابية تمثلت بمستواها المنخفض الذي لم تشهد إسرائيل مثيلا له في تاريخها". وتابع جانتس بالقول إن، "تحالفه سيبقى موحدا، وإن إسرائيل بحاجة الآن إلى الشفاء والوحدة والمصالحة". وأكد جانتس بالقول، "سأواصل على هذا النهج حتى لو كان الطريق لتحقيق ذلك طويلا".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أعلنت الاثنين الماضى، أن نسبة التصويت فى الانتخابات العامة 2020 بلغت 71 بالمئة، وهي أعلى بـ1.2 بالمئة من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في شهر سبتمبر الماضى حيث بلغت 69.8%.