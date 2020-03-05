شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأزمات بالحكومة: متابعة 24 ساعة مع المحافظين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت اليوم الخميس، تدريب لمديريات التربية والتعليم ومديرى المعاهد الأزهرية على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أنه لا يوجد أى حالات إصابة بكورونا سوى ما تم الإعلان اليوم الخميس من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن هناك تواصل على مدار 24 ساعة عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والمسئولين بالمحافظات المختلفة لإستمرار عمليات التوعية.

ونفى اللواء محمد عبد المقصود ، ما تردد على جروبات المدارس بين جروبات المدارس أو ما تردد بشأن وجود إجازات فى المدارس مؤكدا أن كل هذا شائعات مغرضة وأن كل شئ يتم الإعلان عنه بوضوح وشفافية.

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وقال أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل مدرسة أو معهد أزهرى على مستوى كل محافظة، فى الإلتزام بمعايير الوقاية من الأمراض، لتكريمهم بعد الاطلاع على أنشطتهم المصورة لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.

وأكد أن الحالات التى يتم الكشف عنها يتم متابعة المخالطين لهم أيا كان عددهم، مشيرا إلى أن فيروس كورونا أقل ضررا من الإنفلونزا الموسمية ولكن سرعة انتشاره أدت لوجود كل هذا الذعر.