شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خبر عاجل، مساء اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد. ووفقا لما نشره موقع "العربية"، يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.

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