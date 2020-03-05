شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخى.. الحرم المكى فارغ تماما من المعتمرين بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حدث تاريخى، وغير عادى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من الحجاج والمعتمرين، لأول مرة، تخوفا من انتشار فيروس كورونا، ولتعقيمه وفقا لما أعلنت عنه المملكة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وتداول رواد تويتر فيما بينهم صور ومقاطع فيديو للحرم المكى وهو فارغ، مؤكدين أن المشهد للحرم وهو فارغ مهيب، وتقشعر له الأبدان، فقال أحدهم :"منظر الحرم صحن المطاف وهو فاضى مهيب ويقشعر البدن"، وقال آخر: "موجعٌ للقلب أن ترى ساحات الحرم المكي والنبوي خالية في مشهدٍ لم نعتاد رؤيته، حفِظَ الله المملكة ومن عليها"، وغرد آخر: "ماهزنى منظر فى حياتى قط كما هزنى منظر الحرم خالياً من الطائفين حول الكعبة ما كنت أتصور أن أرى الحرم المكي بهذا المنظر يوماً".



إخلاء الحرم لتعقيمه



إخلاء الحرم



إفراغ الحرم لتعقيمه بسبب كورونا

وكانت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم الخميس ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق فى نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران، حسبما جاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.



الحرم المكى خاليا

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الحرم المكى فارغا



الحرم المكى

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع أن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.



الحرم فارغا



صور للحرم فارغا