شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل حركة قطارات الصعيد لخروج قطار ركاب عن القضبان بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت حركة قطارات الصعيد من الاتجاهين بسبب خروج عربتين من قطار الركاب رقم 717 من على القضبان، حيث دفعت هيئة السكة الحديد بأوناشها لرفع العربتين وإعادتهما إلى مسارهما على شريط السكة الحديد.

وأعلنت هيئة السكة الحديد فى بيان لها اعتذارها عن تأخر بعض القطارات فى المسافة بين محطتى مغاغة والمنيا نتيجة سقوط عجلة البوجى الخلفى من العربة الأخيرة من قطار 717 ركاب المنيا ـ الوسطى بمحطة مطاى بالمنيا.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة وجه على الفور بالدفع بمعدات الرفع لرفع العربة لإخلاء الخط والاستعداد بالسكة لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

كان المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ألتقى أمس بيتر كيفيك السفير المجرى بالقاهرة وجيرجلى جاكلى الرئيس التنفيذى لبنك ايكزم المجرى، لاستعراض الموقف التنفيذى لتفعيل اتفاقية القرض المقدم من بنكى اكزيم المجرى والروسى بقيمة 1.016 مليار يورو لتمويل شراء عدد 1300 عربة ركاب من تحالف ترانسماش هولدنج الروسى المجرى.

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وأكدت هيئة السكة الحديد أن رسلان قدم للجانب المجرى كافة التسهيلات القانونية والإجرائية التى من شأنها تفعيل اتفاقية القرض ليتمكن البنك من صرف الدفعة نهاية شهر مارس الجارى، كما أعرب رسلان عن تقدير الهيئة لحجم استثمارات البنك المجرى فى مصر والتى ستساهم بشكل كبير من خلالها فى دعم مرفق السكة الحديد بشكل محورى وسيساهم فى جهود تحول الخدمات التى تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل فى تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد 1300 عربة ركاب، معربًا عن التطلع للوصول لمستوى خدمه أفضل تليق بالمسافرين.

وأكد الرئيس التنفيذى للبنك اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة بمصر التى تعد منطقة جذب للاستثمارات فى ضوء نتائج الأعمال الناجحة التى تتحقق مؤخرًا فى مجال النقل خصوصا وفى كافة مجالات التنمية عموما بمصر بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الامر الذى جعل من مصر أولوية فى أعمال البنك، مشيرا إلى أن اهتمام البنك يتعدى الأنشطة الحالية إلى تعاون اوسع لان هناك فرصًا استثمارية متاحة على ضوء عزم الدولة المصرية اقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة لصالح تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى والخدمات للمواطنين.

وأشار رسلان إلى الأولوية المتقدمة التى تنتهجها الدولة تجاه قطاع السكة الحديد مما له من مردود وقيمة مضافة هامة على نفوس العاملين والأنشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة وتتحسن بشكل متسارع.