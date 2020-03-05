شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجلى رعايا دول عربية من الصين لتلقى العلاج في أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت ـ في بيان لها اليوم ـ أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر توجيهاته بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة ووهان الصينية، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بناء على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبو ظبي، في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وأكد البيان أن "طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة نفذت عملية الإجلاء التي شملت 215 شخصا من رعايا دول عربية، وشارك في عملية الإجلاء فريق الاستجابة الإنساني، الذي ضم فريقا من المتطوعين، شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري، والتي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الانساني والتطوعي.

وتم تجهيز "المدينة الإنسانية" في أبو ظبي بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما، حيث ستوفر لهم منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم".

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وأوضحت السفارة أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، عملت على تنظيم عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية من أجل احتواء انتشار الفيروس".

ولفت البيان إلى أن "هذه المبادرة تأتي تجسيدا لحرص دولة الإمارات على دعم الدول الشقيقة والصديقة، وتأكيدا لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية التي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة، من دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، بل استنادا إلى موقف إنساني نبيل".