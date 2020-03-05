شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة تعلن اكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها إعلان وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية اكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا، إضافة إلى إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف للمرة الأولى لتعقيم الحرم المكى، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض الحرارة غدا، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمبارتى صن داونز والترجى، واتهام صالح جمعة بمحاولة دهس شخص.





القصة الكاملة لاكتشاف أول حالة لمصرى يحمل فيروس كورونا.. يبلغ من العمر 44 عاما وعائد من صربيا.. قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا.. ونقله لمستشفى النجيلة للعزل وتلقى العلاج.. والصحة: الحالة الثالثة الإيجابية فى مصر

لم تمض 6 أيام على إعلان الحالة الثانية الحاملة لفيروس كورونا وهو الخبير الكندى الذى يبلغ من العمر 53 عاما حتى أعلنت وزارة الصحة اكتشاف الحالة الثالثة فى مصر وهى أول حالة لمصرى يتم الكشف عن إصابته بالفيروس، فالحالتان المكتشفتان من قبل كانتا لأجنبيين.





السيسى يؤكد تضامن مصر مع كوريا الجنوبية وشعبها الصديق فى مواجهة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية"، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، والتقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، الأمر الذي من شأنه ان يفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.





فيديو.. إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف للمرة الأولى لتعقيم الحرم المكى

نشر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو، لإخلاء صحة الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة من الطواف، خلال مرحلة التعقيم التى أعلنت عنها الممكلة العربية السعودية، كاجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى فرنسا إلى 6 وتسجيل 92 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، الخميس تسجيل حالتى وفاة إضافيتين، بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.





القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري / الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بإشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهل البحري بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية .





طارق شوقى: تدريس لغة الإشارة لجميع طلاب المدارس بالنظام الجديد

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركائها، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من السفارة البريطانية فى القاهرة، اليوم الخميس، بالانتهاء من عمل ثلاثة مراجع استراتيجية رئيسية فى مجال التعليم الدامج هي: "أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل موجهات إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية" والتي تم وضعها في ضوء نظام التعليم الجديد "التعليم 2.0".





أحمد أبو هشيمة يقرر المشاركة في الحياة السياسية ويعلن انضمامه لحزب الشعب الجمهورى.. رجل الأعمال: كنت مراهن على مستقبل مصر واستقرار الأوضاع وكسبت الرهان.. ويؤكد: "البلد دلوقتى مبقتش محتاجة للحزب الواحد".. فيديو

قرر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المشاركة في الحياة السياسية، وأعلن في فيديو انضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري، معربا عن أمله في المساهمة الفعالة من خلال خلق كيان حزبي يتحمل المسؤولية ويجمع الشباب والأصوات الوطنية والمعارضة .





سكاى نيوز: إثيوبيا تستكمل برنامج جمع التبرعات لاستكمال بناء وملء سد النهضة

رغم عدم الوصول إلى اتفاق نهائي لمفاوضات ملء سد النهضة والتأكد من عدم إضراره بدول المصب، أطلقت إثيوبيا الجولة الثالثة من برنامج جمع التبرعات لاستكمال بناء سد النهضة وملء الخزان، حيث يهدف برنامج جمع الأموال الذى يستمر 6 أشهر لاستكمال أعمال بناء السد الإثيوبى، الذى أطلقته رئيسة البلاد ساهلي ورك زويدي، لمشاركة المواطنين فى بناء السد.





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أ ش أ: السودان يتحفظ على قرار وزراء الخارجية العرب بالتضامن بملف سد النهضة

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السودان تحفظ على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب.





طوارئ فى بيوت الله والسبب "كورونا".. قرارات تاريخية واستثنائية بأماكن مقدسة.. السعودية تمنع العُمرة وزيارة المسجد النبوى.. وإغلاق كنيسة المهد ببيت لحم.. ووقف استقبال السياح والحجاج

يواصل فيروس كورونا نشر الرعب في شتى أرجاء المعمورة، بعد إعلان انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، حالة الهلع والفزع الذى تسبب بها الفيروس طالت أماكن العبادة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين ، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية ، قرارا بمنع العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة" ، كما أصدرت الطوائف المسيحية قرارا بمنع الحج والزيارة بكنيسة المهد في بيت لحم بالأراضى الفلسطينية المحتلة .





حبس مستريح جديد استولى على 18 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الملابس

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، فى مجال تجارة الأدوية والملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.





مصرع 6 وإصابة 53 فلسطينيا فى حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة.. صور

قتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرين، اليوم الخميس، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، بأن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات وسط القطاع، وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه تتعامل مع حريق ضخم من دون تحديد أسبابه.





الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة الكبرى وانخفاض الحرارة والصغرى بالقاهرة 15 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض الحرارة 7 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﻪ إﻟﻰ متوسطة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رعدية أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر خفيفة إلى متوسطة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ.





حرب الفيديوهات تشتعل بسبب ياسمين عبد العزيز.. شقيقها يسرد فى 10 دقائق تفاصيل الأزمة بينه وبينها.. ويؤكد: من النهاردة أنا برة حياتك.. والعوضى يستعين بأغنية "اطمنى" ويوجهها لياسمين "أرمى حملك فوق كتافى"

يبدو أن الصراع الثلاثى بين كل من النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، والممثل وائل عبد العزيز، قد دخل مرحلة جديدة من التناول على السوشيال ميديا، فبعد تفجير الأزمة أول أمس، بسبب الهجوم الشديد الذى شنه وائل عبد العزيز على شقيقته وأحمد العوضى، رد الأخير وياسمين كلا منهما عبر حسابه على "انستجرام"، بكلمة "بحبك" للآخر، ثم تطور الأمر إلى تراشق عنيف بين وائل عبد العزيز وأحمد العوضى، والخوض في العديد من التفاصيل العائلية.

"تعويض فارق الهدفين" سيكون اسم المهمة حين تقام مباريات "إياب" ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بنهاية هذا الأسبوع، مباريات الذهاب الأربعة كلها شهدت انتصار أصحاب الأرض بفارق هدفين، وهى النتائج التى تبقى الباب مفتوحاً حين تقام مباريات الإياب يومى الجمعة والسبت.

اتحاد الكرة يعلن رسميا تطبيق الـVARبالكرة المصرية.. عمرو الجناينى: انتهى زمن الحكام الأجانب واقتصاره على لقاءات القمة.. وليد العطار: الفيفا وافق على تطبيق الفيديو بالدورى فقط.. والغندور: تعطله لا يلغى المباريات

عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً بالمقر الرئيسى للاتحاد، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والتى تنطلق اليوم فى مباراة طلائع الجيش وإنبى المقرر لها الخامسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى.





"مهمة صعبة" لأصحاب الأرض عنوان جولة إياب ربع نهائى أفريقيا.. الترجى يسعى لفك العقدة الزملكاوية.. الأهلى يحاول النجاة من كابوس صن دوانز.. الرجاء يفتش عن حلم تـأخر 15عاما.. والوداد يحلم بنهاية سعيدة أمام النجم

"تعويض فارق الهدفين" سيكون اسم المهمة حين تقام مباريات "إياب" ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بنهاية هذا الأسبوع، مباريات الذهاب الأربعة كلها شهدت انتصار أصحاب الأرض بفارق هدفين، وهى النتائج التى تبقى الباب مفتوحاً حين تقام مباريات الإياب يومى الجمعة والسبت.





صحف تونس تتحسر على عقوبات الترجى قبل مواجهة الزمالك.. حقائق أونلاين: بطل أفريقيا يدفع ثمن الخلافات مع أحمد أحمد.. الشاهد: عقوبات قاسية.. فوت 24: عقوبات بالجملة.. والكاف يرد: الاستئناف لن يفيد فى مباراة الغد

نزلت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" كالصاعقة على وسائل الإعلام التونسية، بعدما تقرر إيقاف خليل شمام قائد الترجى 6 مباريات، وعبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب حرمان المدير الفنى معين الشعباني ومساعده مجدى التراوى من الجلوس على دكة البدلاء 4 مباريات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تقدر بـ160 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الزمالك 3-1 على استاد القاهرة.