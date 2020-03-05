شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تزور معهد تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، زيارة للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قام الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، بعرض تقديمي عن التحول الرقمي التي تتوجه إليه الحكومة لمواكبة خطط الرقمنة لعام 2030.

جاءت الزيارة ضمن فعاليات وأنشطة البرنامج التي تهدف إلى إثراء المتدربين بالمعلومات التطبيقية فتم زيارة عدة أماكن أخرى كقاعدة الميسترال البحرية بمحافظة الإسكندرية ومركز دعم المعلومات وإتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ومقر العاصمة الإدارية الجديدة.

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يهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة قادرةً على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشياً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة. كما أنه يوفر للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال المحاضرات، وورش عمل، وتدريب عملى، وزيارات خارجية، ومشروعات التخرج متماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.