شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تطبيق النظام الجديد على مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:"الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات خاصة جدا ومش ممكن ننساهم أثناء بناء نظام التعليم الجديد، وكل طفل سيحصل على تعليم جيد وهناك اهتمام ملحوظ بالطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وفريق العمل المسئول عن طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة يبذل جهد كبير".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مركز ريادة تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بعد المركز الأول على مستوى الوطن العربى من حيث المساحة والخدمات المقدمة ويرعى الطلاب، قائلا: "لازم نعلم الطلاب الأصحاء ازاى يتعاملوا مع زملائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة وايضا نظرة المجتمع بشكل عام، لافتا إلى أن الوزارة بدأت الموجه الأولى من التطوير خلال الفترة الماضية.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن لعمل مناهج جديدة للطلاب فى الروضة، وطلابنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لهم كامل الحقوق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد على طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بدءا من العام الدراسى 2020،02021، حيث يتم إعداد المناهج وتأهيل المعلمين.

وشدد الوزير إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية لنظام التعليم الجديد، وهناك فريق كبير من كافة المؤسسات أدى إلى خروج المناهج والمنظومة الجديدة، مشددا على أنه لاول مرة سيتم تدريس لغة الإشارة لجميع طلاب مدارس مصر فى نظام التعليم الجديد لكيفية التعامل مع زملائهم.