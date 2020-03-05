شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: فيروس كورونا يحرم 300 مليون طالب من التعليم على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن نحو 300 مليون طالب على مستوى العالم قد يبقون في منازلهم لأسابيع بسبب إغلاق السلطات للمدارس في أكثر من 12 دولة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتشر الفيروس من الصين إلى نحو 80 دولة وأصاب أكثر من 95 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 3200.

وأغلقت إيطاليا جميع المدارس والجامعات اليوم الخميس حتى 15 مارس على الأقل وشجعت على التعليم الإلكتروني في إطار سعيها لإبطاء وتيرة انتقال العدوى في أكثر دول أوروبا تضررا من الفيروس، وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو التي تتخذ من باريس مقرا "مدى وسرعة التعطيل الحالي للدراسة لا مثيل لهما، وإذا استمر طويلا، فإنه قد يهدد الحق في التعليم".

وكانت الصين قبل أسبوعين فقط البلد الوحيد الذي كان إغلاق المدارس فيه إلزاميا.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن تسع دول أخرى أغلقت مدارس في بعض المناطق لديها. وإذا أمرت هذه الدول أيضا بإغلاق جميع المدارس بها فإن 180 مليون طالب آخرين سيُمنعون مؤقتا من ارتياد المدارس.

خلال بضعة أسابيع، أصبحت الأقنعة الواقية ومطهرات اليدين والقفازات أو ملابس الوقاية سلعا نادرة في عدة دول.

في كوريا الجنوبية أعلن رئيس الوزراء ان تصدير الأقنعة سيكون محظورا اعتبارا من الجمعة وأن الطواقم الطبية والعمال الذين يقومون باعمال التطهير سيحظون بأولوية.

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وكانت روسيا والمانيا حظرتا الاربعاء تصدير المعدات الطبية المخصصة للوقاية، وتجاوزت الصين الخميس عتبة الثلاثة آلاف وفاة مع 31 وفاة جديدة.

ويبدو أن الحجر الصحي الذي تخضع له ووهان ومناطقها - مركز الوباء- منذ نهاية يناير وكذلك القيود على السفر في البلاد أعطى نتائج مع انخفاض عدد الوفيات في الأسابيع الماضية وشفاء أكثر من 50 ألف شخص.

لكن اجراءات الحجر تشل اقتصاد العملاق الاسيوي وتهدد النمو العالمي أيضا.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاربعاء أن الأزمة تتطلب "ردا على مستوى عالمي" فيما وعدت الدول الأعضاء في المؤسسة بتقديم "كل الدعم اللازم للحد من آثار" الوباء واستئناف النمو.

بدون التمكن من تقييم تداعيات أزمة الفيروس على الاقتصاد بشكل دقيق، الا أن صندوق النقد الدولي أكد أن النمو العالمي سيكون في العام 2020 "أقل" مما كان عليه في 2019.