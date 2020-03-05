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بدء فرز الأصوات في انتخابات مؤسسة الأهرام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، برئاسة المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فرز أصوات الناخبين في انتخابات المؤسسة التي أجريت اليوم.

وتجرى عملية فرز أصوات الناخبين حاليًا بمقر مؤسسة الأهرام بالجلاء.

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وأنهت المقار الانتخابية بمؤسسة الأهرام عملها في الخامسة مساء اليوم الخميس، وتم تشميع الصناديق تمهيدًا لبدء إجراءات الفرز.

وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة الأهرام، إقبالا كثيفًا من قبل الإداريين والعمال على صناديق التصويت، لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وإقبالا ملحوظا من قبل الصحفيين.

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