وزير الأوقاف يعتمد ترشيح 12 واعظة لمرافقة بعثة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، أسماء الواعظات المرشحات للمشاركة في بعثة الحج 1441هـ، بزيادة 33% عن العام الماضي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن الواعظات يقمن بدور الوعظ والإرشاد والإفتاء للحاجات في بعثة الحج.

والواعظات المرشحات هن :

وفاء عبد السلام عبد السلام ابراهيم ومرفت عزت محمد، ونيفين حسن أنور أحمد مختار، ويمنى محمد أبو النصر

ونجوى عزت سعد زغلول، وراوية عبد المنعم محمد خليل، وغادة علي محمد أحمد الإبياري، ودينا محمد حسن جدامي، وعبير أنور محمد خيري الرافعي "القاهرة"، وجيهان ياسين يوسف محمود، ومنال عبد المجيد محمود المسلاوي، وسحر محمد شوقي محمد المرسي " الجيزة".

وقررت وزارة الأوقاف، العام الماضي، سفر بعض الواعظات لمرافقة بعثة الحج، لتقديم الإفتاء للحاجات، للمرة الأولى في تاريخها.