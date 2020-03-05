شائعات كورونا| هل ينتهي الفيروس في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري وأحمد جمعة:

مع استمرار تمدد فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، تبدأ يوميًا الشائعات في الانتشار عن المرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُفند "الخليج 365"، في سلسلة "تحقق محتوى" مثل هذه الشائعات، حال ظهورها، من خلال استخدام الأدوات التقنية المتوفرة؛ للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات غير الصحيحة.

بمعلومة غير دقيقة ضجت مواقع التواصل المختلفة على مدار الأيام الماضية عن اختفاء الفيروس في الصيف، وهي معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أدلة علمية حتى الآن (طالع تعليقات السوشيال ميديا).. فما حقيقتهما وكيف بدأت.

البداية من أمريكا

رصدنا من خلال "trendsmap" الأداة المختصة في رصد وتخزين المنشورات والهاشتاجات الرائجة، انتشار المعلومة غير العلمية على نطاق واسع دوليًا، ومن بين من روجوا لها كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تغريدة له بتاريخ 7 فبراير: "عندما يبدأ الطقس في الدفء نأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يرحل"... لقراءة التغريدة كاملة

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

وباستخدام أداة التحقق "google Fact Check"، التي تحقق الأخبار والمعلومات المغلوطة بالتعاون مع عدة مؤسسات، رصدنا تقريرًا يفند مثل هذه الأخبار غير المبنية على أدلة علمية دقيقة، وجاء تصنيف FactCheck.org عن المعلومة المنتشرة: "من المبكر جدًا قول ذلك".

وحصد كورونا أرواح أكثر من 3 آلاف شخص من إجمالي أكثر من 95 ألف مُصاب في 84 دولة حول العالم، الغالبية العُظمى منها في الصين، وذلك منذ بدأت رحلة انتشاره في نهاية العام الماضي من مدينة ووهان الصينية.. لمعرفة خريطة انتشار المرض اضغط هنا

وبعد تغريدة ترامب المثيرة للجدل، بدأت "factcheck.org"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات وأكثرها دقة في الصحافة، بتتبع خيوط تغريدة الرئيس الأمريكي.

ورغم أن بعض الفيروسات موسمية، فليس من الواضح بعد ما إذا كان الفيروس الجديد (كوفيد - 19) سيتبع نفس النمط، وحذر خبراء من التعامل مع الطقس لحل مشكلة تفشي المرض.

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ويعود تكهن البعض بشأن اختفاء فيروس كورونا صيفًا إلا أنه مشابهًا للإنفلونزا، وبعض الفيروسات الأخرى، التي تتبدد بمجرد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، لكن في الوقت الحالي؛ ما زال الأمر مجهولاً بالنسبة للعلماء.

وتنحسر العديد من فيروسات الجهاز التنفسي في فصلي الربيع والصيف بما في ذلك الإنفلونزا وبعض الفيروسات الأخرى، وهي عادةً تُصيبنا في الأشهر الأكثر برودة من العام، ومع بدء ارتفاع درجات الحرارة يبدأ عدد حالات الإصابة في النزول ثم التلاشي.

وبحسب نتائج "factcheck.org" فالعلماء غير متأكدين تمامًا من سبب حدوث الظاهرة إلا أن إحدى النظريات السائدة هي أن الطقس الحار قد يكون السبب.. وإلى الآن من غير المعروف ما إذا كان ذلك قد ينطبق على الفيروس التاجي الجديد أم لا. واعتبر، ستيفن مورس، عالم الأوبئة بجامعة كولومبيا، أن توقف الفيروس عن الانتشار في أبريل أمر ممكن، لكنه تفكير بالتمني، مطالبًا بمواصلة الاستمرار في محاولات السيطرة عليه.

وقال لينزي مار، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "factcheck.org": "نعلم أن بعض فيروسات الجهاز التنفسي في الهواء أو على الأسطح تفقد قدرتها على إصابة الخلايا في ظروف أكثر دفئًا ومع رطوبة معتدلة".

وأوضح مار، الذي درس بقاء الفيروسات على قيد الحياة في ظل ظروف بيئية مختلفة، إن آلية ذلك غير معروفة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إجماع حتى الآن بين العلماء حول ما يؤدي إلى أن تكون بعض الفيروسات موسمية، موضحًا: "قد يكون ذلك بسبب الاختلافات في بقاء الفيروس في الهواء وعلى الأسطح أو قد يكون بسبب التغيرات الموسمية في وظائف المناعة لدى الناس"، مشيرًا إلى أن ذلك مجال بحث نشط. لدى العلماء.

ووافق ديفيد فيسمان، عالم الأوبئة في جامعة تورنتو، "مار" فيما ذهب إليه قائلًا: "إن دوافع الموسمية الفيروسية يصعب تحديدها في كثير من الأحيان بشكل مؤكد؛ لأن الكثير من العوامل البيئية والسلوكية تتغير بالترادف".

تويتر في مصر.. الفيروس نهايته الصيف

وعلى "تويتر" تداول رواد الموقع مقطعًا من برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب على نطاق واسع، ويظهر فيه الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات والميكروبيولوجية الطبية بكلة الطب جامعة الزقازيق، يقول فيه: "الفيروس متواجد طوال العام، ولكن بنسب متضائلة، وتكون ذروته في فصل الشتاء.. وبانتهاء الشتاء إن شاء الله ينقضي هذا الهيجان، وتصبح نسبته قليلة جدًا تلقائيًا"، وعند سؤاله عن طبيعة الفيروس غير المعلومة وتأثرها بارتفاع درجات الحرارة، أجاب: "كل عائلة كورونا هكذا".

منظمة الصحة العالمية: لا نعلم حتى الآن

ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الدكتور جون جبور، قال إن فيروس كورونا مشابه لفيروسات الإنفلونزا التي ينتهي موسمها بارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الإثبات العلمي لم يظهر بعد ما إذا كان الفيروس سينتهي بارتفاع درجات الحرارة أم لا، مشيرًا إلى أن خبراء المنظمة يعملون على قدم وساق لاكتشاف علاج للفيروس.

كيف يمكنني حماية نفسي ومنع انتشار المرض؟

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