شائعات كورونا| هل ينتهي الفيروس في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري وأحمد جمعة:

مع استمرار تمدد فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، تبدأ يوميًا الشائعات في الانتشار عن المرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُفند "الخليج 365"، في سلسلة "تحقق محتوى" مثل هذه الشائعات، حال ظهورها، من خلال استخدام الأدوات التقنية المتوفرة؛ للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات غير الصحيحة.

بمعلومة غير دقيقة ضجت مواقع التواصل المختلفة على مدار الأيام الماضية عن اختفاء الفيروس في الصيف، وهي معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أدلة علمية حتى الآن (طالع تعليقات السوشيال ميديا).. فما حقيقتهما وكيف بدأت.

رصدنا من خلال "trendsmap" الأداة المختصة في رصد وتخزين المنشورات والهاشتاجات الرائجة، انتشار المعلومة غير العلمية على نطاق واسع دوليًا، ومن بين من روجوا لها كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تغريدة له بتاريخ 7 فبراير: "عندما يبدأ الطقس في الدفء نأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يرحل"... لقراءة التغريدة كاملة

....he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help!