أميرة أبوشقة مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشؤون التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الدكتورة أميرة بهاء الدين أبوشقة، مساعدًا لرئيس الحزب لشؤون التخطيط والمتابعة.

والدكتورة أميرة أبوشقة هي منسق عام مبادرات "الوفد مع الناس" و"الوفد مع المرأة"، التي انتشرت في جميع ربوع البلاد وحظيت بإعجاب الشارع المصري.

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حصلت "أبوشقة" على عدة شهادات جامعية، منها: ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية في جامعة القاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة، وتدْرس حاليًا في الصف الثالث بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

تدرجت "أبوشقة" في المناصب الجامعية حتى وصلت لمدرس مساعد في الاقتصاد والإحصاء بإحدى الجامعات الخاصة.

وفي المجال الرياضي، حصلت "أبوشقة" على لقب بطلة مصر وأفريقيا في رماية الخرطوش، ووسام الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدرجة الثانية.