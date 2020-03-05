"السكة الحديد" تعتذر عن تأخر قطارات بين محطتي مغاغة والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تأخر بعض القطارات في المسافة بين محطتي مغاغه والمنيا، نتيجة سقوط عجلة البوجي الخلفي من العربة الأخيرة من قطار 717 ركاب المنيا الوسطى بمحطة مطاي.
وبحسب بيان اليوم، وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بالدفع بمعدات لرفع العربة لإخلاء الخط والاستعداد بالسكة.
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