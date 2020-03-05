10 نصائح من الصحة العالمية لحماية الطلاب من كورونا: منع الأحضان وغسل اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من القواعد والإرشادات لحماية الطلاب والعاملين في المدارس ودور الحضانة من فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وبحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية عبر حسابها على فيسبوك، الخميس، تمثلت هذه القواعد في:

- يجب على الطلاب والعاملين غسل اليدين بالماء الجاري والصابون لمدة تتراوح بين 40، 60 ثانية عندما يظهر عليهما اتساخ، وإذا لم يظهر عليهما اتساخ فيمكن فركهما بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

- المواظبة على تنظيف الحمامات والأرضيات والمناضد والكراسي والألعاب وغيرها من الأسطح مثل مقابض الأبواب والنوافذ بمطهر.

- تجب ملاحظة الأعراض الرئيسية للمرض وهي الحمى والسعال وصعوبة في التنفس.

- يجب ضمان بقاء الطلاب والعاملين الذين تبدو عليهم الأعراض في المنزل.

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- شجع الطلاب والعاملين على عدم تبادل الأحضان والقبلات عند التحية، لا سيما إذا بدأ عليهم أحد الأعراض.

- الحرص على توعية الطلاب والعاملين بأهمية تغطية الفم والأنف بالجزء العلوي من الأكمام أو بمنديل وحيد الاستعمال عند السعال أو العطس والتخلص من هذا المنديل بعد استعماله مباشرة في سلة مهملات مغلقة

- الحرص على تهوية الفصول الدراسية جيدًا أثناء الحصص أو في أوقات الراحة على الأقل في فصل الشتاء.

- في حال ظهور الأعراض فجأة على أحد الطلاب يجب عزله عن باقي زملائه وإخطار والديه ومقدم الرعاية الصحية في أسرع وقت ممكن.

- رتب مواعيد دخول الطلاب إلى الفصول الدراسية وخروجهم منها للحد من الازدحام بقدر الإمكان.

انصح الطلاب والعاملين بعدم تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العينين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة.