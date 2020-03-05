زوجته رفضت الصُلح.. سائق يشعل النار في منزل حماه بالزاوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أشعل سائق النيران في منزل حماه بالزاوية الحمراء إثر خلافات زوجية مع زوجته.

تبلغ للمقدم رامي الجمل، رئيس مباحث الزاویة الحمراء، من "س. ا"ربة منزل بتضررھا من زوجھا "س.ف" سائق توك توك لقیامه بسكب كمیة من سائل البنزین على باب الشقة محل سكن والدھا وإضرام النیران به بسبب وجود خلافات زوجیة بینھما.

وقالت الزوجة أمام رجال المباحث أنهم سيطروا على الحريق بمساعدة الأهالي، وبالانتقال وإجراء المعاینة بمعرفة الرائد أحمد بدر، معاون المباحث، تبین احتراق الجزء السفلي من باب الشقة محل البلاغ.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابھا بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھم تمكن الرائد أحمد بدر، معاون مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه.

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اعترف المتهم أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام للمباحث بارتكاب الواقعة، قائلًا إنه نظرًا لوجود خلافات زوجیة بینه وبین المبلغة وتركها مسكن الزوجیة والإقامة طرف والدھا قام بالتوجه لمحل سكن الأخیر في محاولة منه لإعادتھا لمسكنھا إلا إنھا رفضت.

وأضاف المتهم أنه استشاط غضبًا من قرار زوجته، فأحضر كمیة من سائل البنزین تحصل علیھا من دراجته البخاریة "توك توك" وسكبھا على باب الشقة وإضرام النیران به انتقامًا منھا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.