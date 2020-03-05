محظور تداولها.. ضبط مصنع لإنتاج المنشطات والمكملات الغذائية في العبور-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتاج الإيجابية.

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