بالصور.. مباحث القاهرة تضبط مصنع أحذية رياضية بدون ترخيص بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة من ضبط مصنع أحذية بدون ترخيص بمنطقة الوايلي.

تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط "ا.ح"، 50 سنة، مقیم دائرة قسم شرطة الموسكي، "س.م"، 44 سنة، مقیم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مسئولان عن مصنع أحذیة ریاضیة كائن بالمنطقة الصناعیةـ دائرة قسم شرطة الوایلي لإدارتھما المصنع، بدون ترخیص وقیامھما بتصنیع كمیات كبیرة من الأحذیة الریاضیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة بیانات تدل على مصدرھا ووضع علامة تجاریة منسوبة لشركات عالمیة بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

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وبالتفتيش عُثر داخل المصنع على لمصنع على المضبوطات التالية: 12.000 زوج حذاء منتج نهائي، 8 أطنان بلاستيك خام، 10.000 وش حذاء قبل التصنيع، 15.000 قيطان حذاء، 11.000 لوجوا بلاستيك باسم "ذابست"، 15.000 فرش حذاء، 2 ماكينة حقن، 20 ترابيزة، 3000 كرتونة فارغة" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجھتھما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترفا بإدارتھما المصنع بدون ترخیص وحیازتھما للمضبوطات بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.