أزعج المواطنين برسائل هاتفية.. إخلاء سبيل مالك شركة شهيرة لإبادة الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قبلت محكمة جنح مدينة نصر، الاستئناف المقدم من مالك شركة شهيرة لإبادة الحشرات على حبسه 15 يومًا بتهمة إزعاج المواطنين برسائل هاتفية بالمخالفة لقانون الاتصالات.

وأخلت المحكمة اليوم الخميس، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أمرت في وقت سابق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية عقب تلقيها بلاغات من مواطنين بالانزعاج من رئاسة نصية ترسلها الشركة على هواتفهم للتسويق لمنتجاتها القادرة على إبادة الحشرات من المنازل.