وزير الداخلية خلال تكريم أسر شهداء ومصابي الشرطة: التاريخ سيسطر بأحرف من نور هذه البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التى قام بها أبناء جهاز الشرطة فى هذه المرحلة ، والتى تعد إمتداداً لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التى تؤكد وطنية جهاز الشرطة .. وأكد على أن هيئة الشرطة تؤدى رسالة سامية فى تأمين مسيرة العمل الوطنى وهى دائماً موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصرى العظيم وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن فى أمن وأمان .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وذلك بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.

وأشاد "توفيق" بحرص رجال الشرطة المصابون وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكداً أن إصابتهم تمثل وسام إضافى فى تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات فى سبيل إقرار أمن البلاد يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر وإعتزاز ووسام على صدورنا جميعاً.

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كما أوضح وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديراً لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ فلسفة التفانى وإنكار الذات فى العمل، بما يُسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة ، للإرتقاء بمستوى الأداء فى إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور فى مختلف مجالات العمل الأمنى .

من جانبهم أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسى، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم ، الذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، ويزيدهم إيماناً وإخلاصاً فى عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم .. مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار.

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