مصر | مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت النيابة العامة، بالجيزة، نتائج فحص كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في إصابته لشاب نتيجة اصطدامه بسيارته أثناء خروج المصاب من عمله صباح أمس بشارع النيل بمنطقة الجيزة، والتي أوضحت أن شخص يقود سيارة ملاكي ماركة "Bmw" بسرعة فائقة ما أدى لاصطدام شخص أثناء وقوفه بطرف الطريق في انتظار أتوبيس للذهاب لمنزله بعد انتهاء عمله، وفر هاربًا.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة هو الذي يقود السيارة، فيما أمرت النيابة لاستماع لأقواله.

وبسؤال المصاب، اتهم اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي الذي يعمل به.

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وأفادت التحقيقات، أن حالة المصاب بعد دهسه بالسيارة، مستقرة إلى الآن، وتبين أنه أصيب بكدمات متفرقة في جسده، وكسر في عظمة الأنف.