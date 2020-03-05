مصر | مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت جهات التحقيق لعدد من الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة، وأن صالح جمعة هو الذي يقود السيارة، فيما أمرت النيابة لاستماع لأقواله.
وبسؤال المصاب، اتهم اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي الذي يعمل به.
وأفادت التحقيقات، أن حالة المصاب بعد دهسه بالسيارة، مستقرة إلى الآن، وتبين أنه أصيب بكدمات متفرقة في جسده، وكسر في عظمة الأنف.
كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًًا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عامًا، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة.
بالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة.