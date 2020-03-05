مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مفاجآت جديدة في واقعة قتل محتجز داخل قسم الجيزة
كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل محتجز داخل حجز قسم شرطة الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.
"الأمومة والطفولة" يعلق على فيديو "خلاص يامستر مش هعمل كده"
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وصف بأنه عقاب مدرس لطالبة داخل درس خصوصي بأحد المنازل، جدلا واسعا بين نشطاء الفيسبوك، وللتفاصيل اضغط هنا.
إخلاء سبيل 4 متهمين بـ"طلائع حسم الإرهابية" (أسماء)
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلغاء التدابير الاحترازية لأربعة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وإخلاء سبيلهم في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ" طلائع حسم الإرهابية"، وللتفاصيل اضغط هنا.
مجلس الدولة يلزم "الجمارك" بدفع 19 مليون لقناة السويس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك، بأن تدفع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018، وللتفاصيل اضغط هنا.
محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة
وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير الأمن، إكليل من الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة يوم الشهيد، وللتفاصيل اضغط هنا.