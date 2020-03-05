مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

مفاجآت جديدة في واقعة قتل محتجز داخل قسم الجيزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل محتجز داخل حجز قسم شرطة الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.