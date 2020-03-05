أخبار مصر | وزير الصحة الأسبق يطمئن المواطنين: لا تقلقوا من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الأسبق يطمئن المواطنين: لا تقلقوا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إلى عدم القلق من فيروس كورونا، موضحًا أنه أحد الفيروسات المسببة لالتهاب الجهاز التنفسي وهو ليس جديدًا، وإنما أخطر أنواع الفيروسات وهو فيروس أنفلونزا أ، وهي الأنفلونزا الموسمية التي تأتي للجميع.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا كوفيد-19 وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة، وقيادات الحزب.

وأشار تاج الدين إلى أن الفترة الماضية الجميع سمع عن أسماء عديدة للفيروسات ولكن جميعها هي فيروس إنفلونزا أ ويخرج منها 256 نوع وهم أبناء فيروس الانفلونزة أ.

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وأضاف، أن هناك نوع آخر من أنواع الأنفلونزا أ وب وجميعها تصنع مشاكل في التنفس وفي الغالب من يحدث له مشاكل تقدر نسبتهم بـ10% ويجب أن نعلم أن هناك فارق بين العدوى والمرض نفسه؛ لأن هناك من يستطيع التصدي لاستقبال الفيروس وقوة المناعة لدى كل شخص وهناك فارق بين الزكام والرشح لأن الأنفلونزا أعراض عامة شديدة وتعب عام والزكام يكون في منطقة الرأس فقط. وأضاف، أن هناك نوع آخر من أنواع الأنفلونزا أ وب وجميعها تصنع مشاكل في التنفس وفي الغالب من يحدث له مشاكل تقدر نسبتهم بـ10% ويجب أن نعلم أن هناك فارق بين العدوى والمرض نفسه؛ لأن هناك من يستطيع التصدي لاستقبال الفيروس وقوة المناعة لدى كل شخص وهناك فارق بين الزكام والرشح لأن الأنفلونزا أعراض عامة شديدة وتعب عام والزكام يكون في منطقة الرأس فقط. ولفت تاج الدين، إلى أن جميع الفيروسات تنقل من خلال الجهاز التنفسي، موضحًا أن فيروس كورونا يسبب مشاكل في الجهازة التنفسي وفي عام 2003 حدث مثل هذا الأمر في شرق آسيا وأطلق عليه سارس وكان منتشر ومصر اتخذت طرق الوقاية منه، وفي عام 2005 حدثت أنفلونزا الخنازير وهو فيروس أ ولكن كان حديث بفضل تفاعل مع بعض الفيروسات الآخر. وفي عام 2012 حدث فيروس كورونا في الخليج وسبب حالة وفاة وتكمن خطورة فيروس كورونا في أنه يصيب الجهاز التنفسي وهو من سلالة كرون وأعراضه هي نفسها أعراض الجهاز التنفسي وهناك فرق بين العدوى والمرض.



وأوضح تاج الدين، أنه زار حزب الوفد ثلاثة مرة الأولى عندما كان وزيرا للصحة، وكانت جلسة قوية، فحزب الوفد هو حزب الأمة كلها، والمرة الثانية كانت في ندوة علمية.