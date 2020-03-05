أخبار مصر | رئيس الوفد: نسعى للتصدي لكورونا بأسلوب علمي ممنهج

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، بحضور الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

ورحب "أبو شقة" بحضور ندوة لجنة النوعية لحزب الوفد لشؤون الصحة، حول فيروس كورونا وطرق الوقاية.

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وأشار أبو شقة إلى أنه لم يكن متصورا أن نكون أمام أزمة ليست محلية فقط لكنها دولية عالمية، مثل أزمة وباء فيروس كورونا الذي يهاجم العالم، ليقف بيت الأمة بجوار الدولة باستضافة الخبراء والمتخصصين، ليدلوا بدلوهم في هذا الشأن، للتصدي لهذا الخطر بأسلوب علمي ممنهج.