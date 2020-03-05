أخبار مصر | رئيس "صحة الوفد": الشعب مصاب بهلع زائد من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صحة الوفد": الشعب مصاب بهلع زائد من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب.
وشدد نصر على أنه في الأزمات القومية ليس هناك معارضة وإنما يجب أن نكون جميعًا يد واحدة، ونتحد جميعًا من أجل المصلحة العامة.
وأوضح نصر أن الفيروس هو نقطة الانتقال من الجماد للحياة، مشيرا إلى أن كل خلية بها حامضان نوويان لذلك يمكنها تصنيع البروتين، ولكن الفيروس به حامض نووري واحد لذلك فهو يدمر الخلية لتصنع له البروتين.
وأضاف نصر أن فيروس كورونا حور نفسه بنسبة بسيطة لذلك يحتاج مصل جديد، موضحًا أن الطب دائما يتعامل مع الإحصائيات وفيروس كورونا قتل ثلاثة آلاف صيني من مليار و٦٠٠ مليون مواطن وهي نسبة ضئيلة جدا.