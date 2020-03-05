أخبار مصر | بالصور.. انطلاق ندوة حزب الوفد عن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. انطلاق ندوة حزب الوفد عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، قبل قليل، ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا كوفيد-19 وطرق الوقاية منه، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة، والدكتور سيد أحمد الشريف نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد أحمد أبو شقة مقرر اللجنة، وقيادات الحزب.

ويتحدث في الندوة نخبة من خبراء الصحة من الجامعات والصحة لطمأنة المصريين، ووضع النقاط فوق الحروف حول هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.

وتستضيف الندوة كل من: الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل والباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة القاهرة، والدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور مجدي مرشد، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة 6 أكتوبر، والدكتور أيمن أبو العلا، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علاء غنام، خبير إصلاح القطاع الصحي، والدكتور حسام الخطيب، من خبراء السياسة الصحية.

ويتبع المتحدثين مناقشة يشترك فيها الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، والدكتور سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، ومن أعضاء لجنة الصحة بحزب الوفد كل من الدكتور شريف عبدالهادى، أستاذ جراحة القلب وعميد معهد القلب الأسبق، واللواء دكتور أحمد رؤوف، أستاذ طب مخ وأعصاب الأطفال، والدكتور فكرى الطرزى، استشارى الأسنان، والدكتور محمد أبو شقة، مقرر اللجنة.