أخبار مصر | رسالة الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، إن العديد من دول العالم شهدت انتشارًا لفيروس كورونا (كوفيد19) الذي تزداد خطورته يومًا بعد يوم، ويتطور انتشاره من مجرد وفود الحالات إلى انتقاله محليًا.

وتابعت الأمانة العامة: إذ تتوفر لدى الأنظمة الصحية بالدول العربية الخبرة والقدرات والأدوات اللازمة لاحتواء هذا الفيروس، فإنها تشدد على ضرورة عدم التهويل، أو التهوين بشأن فيروس كورونا (كوفيد19)

كنا حذرت من الانسياق وراء المعلومات التي لا تستند إلى الأسس العلمية والصحيحة حول هذا المرض، ونوهت إلى أهمية تعزيز الصحة العامة من خلال الغذاء الصحى السليم، وممارسة الرياضة، والنظافة الشخصية؛ لأنها من أهم سبل الوقاية ومكافحة العدوى، مع العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة استباقية للسيطرة على مثل هذا الفيروس.

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وأضافت الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب انها تضع كافة امكانياتها تحت تصرف الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالتوعية الصحية والميدانية، وتدريب فرق الاستجابة السريعة، وتحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها، وضمان تأهب المستشفيات، والتعاون مع جميع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية والجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، وضمن تحركات اتحاد الاطباء العرب لمواجهة المرض، خصص المؤتمر السنوي ال45 للاتحاد والذي يعقد في الفترة من 5-7 مارس الجاري جلسات خاصة لمناقشة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور متخصصين وخبراء دوليين.

وأكدت الأمانة العامة أن التعاون وتضافر الجهود سيساعد في احتواء هذا الفيروس، وحماية المجتمع العربى، بما يضمن صحة أفضل لجميع البلدان العربية.