أخبار مصر | لتنمية أفضل.. نواب البرلمان يضعون روشتة علاجية لعلاج القطاعات المختلفة في مصر (تقرير)

وطالبت "شاكر"، بالاهتمام وتنمية الطب الوقائي والذي أصبح شبة مندثر في الرعاية الصحية الأساسية، وإقرار قانون المسؤولية الطبية والعمل به، والذي يعد أحد المشروعات التشريعية المهمة، لتنظيم حقوق المرضى والأطباء في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث يتم الحكم بالتعويض المدني، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، ولا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر من هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وجود شبهة مسؤولية جنائية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون يلزم مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.

وأشارت، إلى أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.

• لتنمية أفضل.. برلماني يكشف العوائق أمام قطاع الصناعة

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجال الصناعة في مصر محمل بأعباء كثيرة سواء في أسعار الكهرباء والغاز والضرائب العقارية التي تفرض على المصانع.

وأشار "البطيخي" إلى وجود دعم الصادرات، الذي يساهم في دعم صادرات المصانع، ولكنه توقف لبعض المصانع، مما يؤثر على إنتاجهم، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تفرض عليهم ضريبة عقارية، قائلا: "مش ڤيلا هي علشان يتم فرض ضرائب عقارية عليهم!".

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أعباء رسوم الطرق التي يتم فرضها على سيارات النقل المحملة بالبضائع التابعة للمصانع، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر منتج المصنع مما يترتب عليه رفع سعر المنتج الذي سيؤدي إلى وجود حالة من النفور لشراء المنتج وقله المبيعات، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تؤثر على الصناعة بشكل سلبي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن لجنة الصناعة طلبت من وزير الكهرباء ووزير البترول بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز، وفي المقابل وعدوا بالتخفيض خلال الفترة القادمة.

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• لتنمية أفضل.. برلماني: القضاء على البيروقراطية يؤدي إلى التنمية الاقتصادية

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت إجراءات عديدة لتشجيع الاقتصاد من خلال بنيه تشريعية لإنعاش الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الصناعية أو الزراعية أو السياحية، مؤكدًا أن عملية الرخاء والتنمية الحقيقية لن تتم إلا بالقضاء على البيروقراطية المتفشية في بعض أجهزة الدولة خاصة الوزارات.