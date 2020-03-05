أخبار مصر | نقيب المهندسين: أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش بـ 25 سنة، البحث عن مصادر تمويل إضافية، عدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية أخرى وبعد توفير الرصيد الافتتاحي للصندوق، عدم زيادة أي مزايا لمدة خمس سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة، خلال فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين والتي عقدت اليوم الخميس 5 مارس بمسرح النقابة. وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي تعقد نقابة المهندسين لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة. وكانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، أعلنت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، اليوم الخميس 5 مارس الجاري، والتي كان من المقرر لها العاشرة صباحا، لمدة ساعتين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بانعقادها.

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إنه يتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل، مشيرًا أنه تم إعداد دراسة إكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة، إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات ليتماشى مع النواحي التأمينية والإكتوارية.

وأكد قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، يكون صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الثانية عشر ظهرا، صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.‎

