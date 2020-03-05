أخبار مصر | نقيب المهندسين: أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي تعقد نقابة المهندسين لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.
وكانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، أعلنت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، اليوم الخميس 5 مارس الجاري، والتي كان من المقرر لها العاشرة صباحا، لمدة ساعتين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بانعقادها.
وأكد قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، يكون صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الثانية عشر ظهرا، صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.