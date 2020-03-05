أخبار مصر | رئيس "الوفد" يتشكل لجنة لاختيار المرشحين بانتخابات النواب والشيوخ بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد" يتشكل لجنة لاختيار المرشحين بانتخابات النواب والشيوخ بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قرارا بتشكيل لجنة إعداد واختيار المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار تكليف النائب الوفدي عيد هيكل، بإعداد واختيار المرشحين في قطاع شرق القاهرة، وتكليف المهندس حسين منصور بإعداد واختيار المرشحين بقطاعين جنوب وغرب القاهرة، وتكليف طارق سباق بإعداد واختيار المرشحين المحتملين بقطاع شمال القاهرة.